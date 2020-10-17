Подозреваемый задержан.

12 октября в одной из саун, расположенной в 18 микрорайоне города Шымкент, пытался изнасиловать знакомую девушку», — говорится в официальном Департамента полиции города Шымкент

В тот же день примерно в 07:45 часов утра гражданка, 1996 года рождения, сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

По подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в полицию местный житель, 1993 г. р.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 120 УК РК.

Назначены экспертизы.

По окончании следственных действий будет принято законное процессуальное решение.