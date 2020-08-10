В школах Шымкента начали выдавать учебники. В город поступило 60% от необходимых для 220 тысяч школьников учебников.

Об этом сообщила руководитель управления образования Жанат Тажиева. В школах, куда дети пришли вместе с родителями, соблюдаются все санитарные требования.

В библиотеке шымкентской школы №12 выдают учебники к новому учебному году. Так как в этом году учеников стало больше, заказ на книги вырос. Администрация школы в заявке указала более 1600 комплектов. Пока поступило лишь 20% от требуемого количества, — говорит заведующая библиотекой.

Аққыз АЗИМБАЕВА, библиотекарь школы №129: Сейчас полностью обеспечиваем учебниками учеников с 1 по 8 классы.

В этом году родители и ученики не смогут занести все учебники в класс, чтобы после их распределить. Учителя, чтобы избежать скопления людей, пригласили их на разное время. Книги выдаются в специальных уголках.

В это году в школы пойдут 222 тысячи учеников. Пока поставлено лишь 60% необходимых книг. Доставляли их 4 большегруза, — говорит руководитель управления образования Жана Тажиева.

Жанат ТАЖИЕВА, руководитель управления образования г. Шымкента: По словам главного педагога города, все школьники будут обеспечены учениками на 100%. Книги будут выдавать до 25 августа.