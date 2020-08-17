Внимание!

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» призывает абонентов, которые произвели подключение к водопроводным и канализационным сетям на незаконной основе, легализовать свои подключения.

К сожалению, встречаются факты, когда некоторые горожане, проживающие в частном секторе, самовольно присоединяются к канализационным сетям без соблюдения технических условий, открытия лицевого счета и заключения договора с услугодателем. То есть – незаконно!

ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» призывает абонентов, которые произвели подключение к водопроводным и канализационным сетям на незаконной основе, легализовать свои подключения.

В срок до 15 сентября 2020 года всем обратившимся по данному вопросу жителям города будут предоставлены консультации, помощь в оформлении необходимых документов и внесение в абонентскую базу.

Телефон для получения информации – 8 (7252) 32-12-47 (вн.226).

К тем, кто продолжит пользоваться канализационными сетями на незаконном основании, будут выставлены объемы услуг в соответствии с подпунктом 6) пункта 22 «Методики расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов», утвержденной приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ №354 от 26.09.2011 года. При этом расчет объемов услуг рассчитывается по полной пропускной способности трубы самовольного присоединения на срок пользования.

Сообщаем, что в настоящее время проводится инвентаризация абонентской базы с контрольной проверкой подключений к городским сетям.