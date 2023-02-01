Легализация может привести к удорожанию автомобилей

Кампания по легализации автомобилей с иностранными номерами может привести к повышению цена на вторичный автопарк в стране.

Уже сейчас цены на растаможенные автомобили выросли вдвое. Специалисты говорят, это дело рук спекулянтов, и может сказаться на стоимости автомобилей. При этом кампания не решила главную проблему — обновления автопарка в стране.

Казахстанцы, которые легализовали свои, купленные за рубежом автомобили, продают их втридорога. На сайтах купли-продажи автотранспортных средств стали появляться объявления о продаже праворульных автомобилей с казахстанскими номерами.

Цены на такие легализованные авто на порядок выше нерастаможенных. Так, стоимость бывшей в эксплуатации Тойота альфард 2006 года выпуска, с трехлитровым двигателем и коробкой автомат стоит 7 миллионов 800 тысяч тенге, тогда как такой же автомобиль с правым рулевым управлением на казахстанских номерах, стоит уже 12 миллионов 500 тысяч тенге. И таких объявлений десятки.

По словам специалистов, это дело рук спекулянтов, которые завезли большие партии автомобилей с иностранными номерами с целью перепродажи. Попали под программу легализации, заплатили за нее 200 тысяч тенге, а цену на машину затем подняли вдвое. Из-за таких спекуляций цены на автотранспорт в стране могут вырасти.

«От 15 до 50 % прогнозирую что взлетят цены на некоторые машины, потому что нерастаможенная машина, мы берем знаменитые минивены на нерастаможенную цена 5 миллионов, а на растаможенную уже 12, даже если учесть все эти сборы, даже если 2 миллиона заплатить утильсбор, который официальный, цена взлетела на 50%», — говорит Арсен Шакуов, президент «Ассоциации безопасности дорожного движения «Общая дорога».

Тем автомобилям с иностранными номерами, которые не подпадают под программу легализации с 1 июля на дорогах страны ездить будет запрещено, пока владельцы не оплатят все госпошлины и утилизационный сбор. Для большинства эта сумма неподъемная, а значит сотни казахстанских семей останутся без средств передвижения.

По словам специалистов, в Казахстане необходимо омолодить автопарк. В стране сейчас ездят порядка 4 миллионов автомобилей. Средний возраст машин в стране приближается к 21 году. Такие авто считаются старыми и им часто требуется ремонт. Эксперты говорят, чтобы обновить автопарк, нужно отменить утилизационный сбор, или же опустить его стоимость до 200 тысяч тенге, как это сделали для кампании легализации.