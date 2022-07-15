Акимат Шымкента: легализация незаконных построек невозможна

Жители мкр Достык обратились в городской акимат с просьбой узаконить их дома, строительство которых ведется без разрешительных документов. Горожанам в просьбе отказали, передает OTYRAR.

Речь идет о 52 недостроенных домах, расположенных в мкр «Достык». Как сообщили в акимате, данные участки являются государственной собственностью, и эти земельные участки были захвачены местными жителями самовольно без разрешительных документов. А потому вопрос легализации не стоит, говорят в акимате.

«Им было разъяс­нено, что микрорайон «Достык» не является вновь присоединенн­ой территорией и не подпадает под действ­ие плана мероприятий, разработанного в соответствии с распор­яжением акима города Шымкента №10-р от 08.12.2019 года, целью которого являлось документирование выя­вленных жилых домов, расположенных на пр­исоединенных к Шымке­нту населенных пункт­ов Толебийского, Орд­абасинского и Сайрам­ского районов бывшей Южно-Казахстанской области. Таким образ­ом, возможность лега­лизации жилья в соот­ветствии с действующ­им законодательством РК, отсутствует», — сообщили в акимате.

Кроме того, в настоящее время в Шымкенте ведется работа по сносу незаконно построенных домов без правоустанавливаю­щих документов.