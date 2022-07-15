Акимат Шымкента: легализация незаконных построек невозможна

Жители мкр Достык обратились в городской акимат с просьбой узаконить их дома, строительство которых ведется без разрешительных документов. Горожанам в просьбе отказали, передает OTYRAR.
Речь идет о 52 недостроенных домах, расположенных в мкр «Достык». Как сообщили в акимате, данные участки являются государственной собственностью, и эти земельные участки были захвачены местными жителями самовольно без разрешительных документов. А потому вопрос легализации не стоит, говорят в акимате.
«Им было разъяснено, что микрорайон «Достык» не является вновь присоединенной территорией и не подпадает под действие плана мероприятий, разработанного в соответствии с распоряжением акима города Шымкента №10-р от 08.12.2019 года, целью которого являлось документирование выявленных жилых домов, расположенных на присоединенных к Шымкенту населенных пунктов Толебийского, Ордабасинского и Сайрамского районов бывшей Южно-Казахстанской области. Таким образом, возможность легализации жилья в соответствии с действующим законодательством РК, отсутствует», — сообщили в акимате.
Кроме того, в настоящее время в Шымкенте ведется работа по сносу незаконно построенных домов без правоустанавливающих документов.