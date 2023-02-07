Казахстанским полицейским стали чаще предлагать взятки

Казахстанских полицейских стали проверять на доброжелательность и противодействие коррупции.

В МВД запустили проект, где полицейских, которые работают с населением, проверяют на качественное выполнение своих должностных обязанностей. Именно поэтому, уверены в МВД, увеличилось количество обращений от правоохранителей, которые заявили о попытке дать им взятку.

Полицейские чаще стали говорить о взятках. 34 случая — за 11 дней января. Добропорядочнее правоохранители стали в аккурат после внедрения современных фиксаторов. Как проходит проверка сотрудников полиции, рассказали в МВД.

«В январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в три раза. В настоящее время каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор полиции, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию, либо ее выгружают в центры оперативного управления для реагирования», — говорит Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК.

По словам официального представителя министерства, жалобы от сотрудников полиции о попытках дачи им взяток, участились после запуска нового проекта, по противодействию коррупции. В первую очередь проверять стали сотрудников и подразделения, которые ежедневно взаимодействуют и контактируют с людьми. Это сотрудники патрульной, ювенальной, миграционной полиции; участковые; сотрудники модульных постов, фронт-офисов, дежурных частей. Поэтому полицейские, зная о проведении проверок, во всех кто пытается дать им взятки видят потенциальных проверяющих и добросовестно выполняют свои обязанности.

«За дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью«, — говорит Шугыла Турлыбек.

Говорили и о легализации автомобилей с иностранными номерами. За две недели 36 тысячам казахстанцев одобрена легализация их автомобилей. Около 16 тыс. человек уже зарегистрировали свои транспортные средства. 5,5 тысяч автовладельцев получили соответствующие документы и номерные знаки.

«Легализация иностранного транспорта», заполнить все данные о предыдущем владельце и данные автомобиля. После подписания заявки, она направляется в МВД для предварительной проверки. Результат будет отправлен заявителю в виде push-уведомления. В случае положительного результата у клиента появится кнопка «Забронировать очередь в спецЦОНе» для проведения сверки VIN-кода. Далее остается выбрать подходящую дату и время посещения спецЦОНа. После успешного прохождения процедуры сверки номерных агрегатов, автовладельцу остается только оплатить первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины и, в случае необходимости, таможенные пошлины», — говорит Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК.

Легализация иностранных авто продлится до 1 июля 2023 года. Госорганы советуют гражданам с заграничными машинами не паниковать, а получать всю официальную информацию у них. Узаконят все легальные машины.