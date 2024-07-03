Чем занять ребенка на оставшиеся два месяца каникул?

Школьные каникулы в самом разгаре, а многие родители до сих пор ищут варианты чем занять ребенка.

Большинство кружков либо переполнены, либо своими расценками хорошенько бьют по семейному бюджету, но портал OTYRAR готов подсказать где можно весело и с пользой провести время, и при этом не заплатив за это ни копейки. Речь идет о нашем шымкентском Детско-юношеском центре.

«Дом школьников» так раньше назывался ДЮЦ был открыт в далеком 1982 году в нем выросло ни одно поколение детей. Кружки действуют бесплатно для всех желающих, важно лишь определиться в каком направлении развиваться ребенку, интереснее всего. Досуг преподаватели ДЮЦа продумывают до мелочей кроме посещения выбранного кружка проводят концерты, развлекательные программы, выставки.

«В летний период 2024 года Дворец школьников организует свою работу по трем направлениям: это кружковая работа, летняя оздоровительная площадка «Балдаурен» при учреждении, работа загородного оздоровительного лагеря «Аксу». Кружки действуют на протяжении трех месяцев, и дети занимаются бесплатно. Количество детей, охваченных 40 кружками, ведущих работу летом-1775 человек», — говорит директор ДЮЦ Феруза Жумабекова.

Много игр для детей на свежем воздухе. Пока одни заняты веселыми стартами. В другой части двора слышен шум моторов и звон инструментов. Один из видов досуга, который доступен в учреждении произвел на меня впечатление буквально с порога, – автомоделирование. Инструктор Бауыржан Касымбаев отмечает, картинг интересен как мальчишкам, так и девчонкам. А навыки, полученные на уроках, являются фундаментальными для безопасного вождения на дорогах общего пользования.

«Дети не просто учатся водить, но и чинить, изучают ПДД. После подобных курсов они становятся намного внимательнее в обычной жизни. Кроме того, это и работа в команде, новы друзья и общение», — отмечает инструктор авто моделирования.

В течение года в стенах ДЮЦ функционирует 122 на летний период около 40 кружков. Один из них-гончарного искусства. Посещать его может любой желающий, который не боится испачкаться. Одиннадцатилетний Серикбай Амиржан кроме гончарной мастерской записался и на другие бесплатные кружки. Признается, что хочет максимально интересно провести каникулы и обрести новые различные навыки и умения.

«Мы создаём тарелки, кувшины, кружки. Кроме того, я посещаю и спортивные секции, хочу провести лето с пользой, а не за компьютером или телефон»,— делится с журналистом ребенок.

В соседнем кабинете тоже занимательный кружок. Тут учат шить изделия из кожи, после они идут на продажу. Такой навык может пригодится и в будущем при выборе профессии. Если же ребенок неусидчив и в нем много нерастраченной энергии, тогда сотрудники ДЮЦ предлагают записать его на танцы, тем более именно здечь занимаются артистки легендарного ансамбля «Айголек». С дисциплиной все строго, а каждому танцору уделяется повышенное внимание.

Художественный руководитель «Айголек», Райхан Каланова включена в энциклопедию «Лучшие люди», а ее артистки по праву считаются непревзойденными. Райхан Муртазаевна рассказала, когда откроется новый набор, и дети смогут стать частью танцевального коллектива

««Айголек» ансамбль с невероятной и богатой историей! Он является одним из старейших творческих коллективов нашей страны, он был основан в 1946 году. Многочисленный обладатель гран-при и кубков, а также лауреатом и дипломантом различных премий. В сентябре мы готовы принять новых ребят, а сейчас все девочки, в нашем коллективе которых вы сейчас видите, занимаются на бесплатно», — рассказывает руководитель «Айголек».

Этажом выше новых спортивных олимпов достигают каратисты, у многих благодаря занятиям уже есть медали, кубки и опыт выезда на соревнования в другие города. Но, опять-таки если ваш ребенок не пылает любовью к спорту, то можно присмотреться к кружку рукоделия из войлока. В нем в основном занимаются девочки, они также становятся участницами различных конкурсов и выставок.

А завершаем мы свою экскурсию по детско-юношескому центру в кабинете юных художников. Здесь ребята рисуют портреты, натюрморты, а некоторые только учатся держать карандаш. Но, как говорит учитель по ИЗО рады тут каждой творческой душе. В ДЮЦ заверяют, что найти занятие по- душе тут сможет каждый ребенок! Главное, чтобы его поддерживал любящий родитель.