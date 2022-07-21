В Минпросвещении рассказали, как изменятся каникулы школьников

Учебный год будет начинаться по-прежнему с 1 сентября, а заканчиваться не 25 мая, а 31 числа.

То есть традицонные школьные каникулы сократятся лишь на 6 дней. Об этом сегодня сообщили в министерстве просвещения.

Напомним, ранее предлагалось продлить 4-ю четверть до ко­нца июня, а начинать учебный год с 20 ав­густа.​ Проект приказа был опубликован для обсуждения на сайте Открытые НПА.

Ранее эксперты неоднократно обращались в министерство с просьбой рассмотреть вопрос о продлении учебного года до конца июня. К слову, Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире – 130 дней. Для сравнения во многих странах школьники в совокупности отдыхают порядка 80-100 дней в году.

По словам отчеественных экспертов, во время затяжных каникул школьники забывают большую часть программы, что в конечном итоге негативно влияет на успеваемость в целом.

«В среднем общее количество учебных дней в нашей стране составляет около 150 дней, тогда как в развитых странах – около 200 дней. Также эксперты отметили, что добавление дополнительных учебных недель сократит количество ежедневных уроков, то есть ежедневную учебную нагрузку как на педагога, так и на школьника», — сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК

Тем не менее, учебный год продлили всего на 6 дней. Уходить на летние каникулы школьники с нового учебного года будут 31 мая.