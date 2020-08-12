Комитет по чрезвычайным ситуациям обеспокоен безопасностью детей, оставленных без присмотра взрослых.

За прошедшие сутки 11 августа 2020 года произошло 5 происшествий с детьми, при которых погибло 4 детей, ещё 3 детей госпитализировано в больницу.

Во всех случаях дети остались без присмотра взрослых.

11 августа 2020 года днем в с.Жибекжолы Карасайского района Алматинской области,

в двухэтажном частном жилом доме, по неосторожности упал с лестницы мальчик 2019 г.р., который госпитализирован в больницу.

11 августа 2020 года вечером в п.Аксай-2 Атырауской области, во дворе частного жилого дома, упал в выгребную яму глубиной 2 метра мальчик 2019 г.р., который госпитализирован в больницу.

11 августа 2020 года днем в зимовке Шошай Жангалинского района Западно-Казахстанской области во дворе частного жилого дома упали в открытый колодец с водой глубиной 3 метра и утонули девочка 2017 г.р. и мальчик 2019 г.р.

11 августа 2020 года вечером в г.Костанай в двухэтажном частном жилом доме выпала из окна 2 этажа девочка 2015 г.р., которая госпитализирована больницу.

11 августа 2020 года вечером в 5 км. п.Каракузяк Сырдарьинского района Кызылординской области на р.Сырдарья утонули во время купания в необорудованном

для купания месте мальчики 2007 г.р.и 2010 г.р.

Так, с начала 2020 года (по состоянию на 12.08.2020г.) зарегистрировано

85 случаев выпадения детей из окон многоквартирных жилых домов в

возрасте от 1 до 8 лет.

При регистрации данных фактов погибло 8 детей, а остальные 77 детей были госпитализированы в больницу.

Вместе с тем, с начала купального периода (с 1 июня по 12 августа т.г.) по причинам оставления детей без присмотра взрослых на водоемах страны утонуло 64 детей

(в 2019 году 82 детей), а спасено на водоемах 24 ребенка.

В период летних каникул хотелось бы особое внимание обратить на ответственность родителей за нахождение детей вблизи водоемов, поливных арыков

и каналов.

А также родителям следует соблюдать правила безопасности и знать меры для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона.