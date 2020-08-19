Субъекты предпринимательства, возобновляющие деятельность после карантина в обязательном порядке должны пройти регистрацию на электронной платформе www.infoKazakhstan.kz

В Туркестанской области за неделю на возобновление деятельности через данную электронную платформу поступило 3856 заявок от предпринимателей. Из них 2873 объектам выдали разрешение на деятельность, отозвано 454 обращений, 529 находятся на рассмотрении.

В связи с стабилизацией эпидемиологической ситуации в торговых центрах, объектах общественного питания, автосалонах, детских образовательных учреждениях и ряде бизнес-объектов были смягчены карантинные меры. Однако в борьбе с пандемией очень важно максимально ответственно относиться к требованиям безопасности. На этих объектах будут действовать усиленные санитарно-дезинфекционные требования.

Вместе с тем, в целях профилактики коронавирусной инфекции в области 73 мобильными группами совместно со специалистами Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Туркестанской области ведется контроль за объектами частного предпринимательства. С начала карантинных мероприятий и по результатам рейдовых мероприятий мобильными группами обследовано 14 388 объектов, выявлено 2329 нарушений.

В целом, составлено 1634 протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 85 867 980 тенге, половина из них взыскано в пользу государства.