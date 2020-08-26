Завершена поисково-спасательная операция в горах Толебийского района, которая длилась на протяжении 3 дней.

Две группы спасателей оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС г.Шымкент из 10 человек в трудных условиях на вершине ледника «Сайрамский» проводили поиск и извлечение тела погибшей женщины, 1981 года рождения, — сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

В сложной операции были задействованы 6 альпинистов Федерации альпинизма, спортивного туризма и скалолазания города Шымкента.

Спасатели совместно с альпинистами 25 августа в 14.50 обнаружили тело погибшей женщины в трещинах ледника, образовавшегося из-за таяния снегов.

Трудность операции по подъему тела наверх состояла в том, что в любую минуту мог произойти сход подтаявшего снега и завалить трещину.

Отметим, что глубина ее составляла более 10 метров, ширина 50 см. Извлечь тело погибшей, застрявшей на уровне 6 метров в узкой расщелине было очень сложно. Спасатели совместно с альпинистами, применив специальное оборудование сумели благополучно достать тело погибшей туристки и спустить вниз.

Тело погибшей было передано сотрудникам полиции. Состояние пострадавшего мужчины 1978 г.р., которого спасли 25 августа, на сегодняшний день удовлетворительное.

Напомним, что 23 августа трагедией обернулось восхождение в горы группы неподготовленных туристов. На территории Сайрам-Угамского национального природного парка в 30 км от села Каскасу группа из 5 человек совершила восхождение на ледник «Сайрамский», который находится на высоте 4236 м над уровнем моря. В горах лежал снег, чтобы подняться еще выше нужны были еще 1 сутки. Не оснащенная никаким снаряжением, неопытная и неподготовленная группа не имела возможности продвигаться дальше, поэтому они решили спуститься. Спуск был несложный, но неподготовленные члены группы в какой-то миг совершили ошибку. А именно женщина 1981 г.р. по неосторожности подскользнулась и сорвалась. Попытки помочь ей не увенчались успехом. В результате женщина упала в одну из многочисленных трещин на вершине горы, которые появились из-за таяния снегов, и погибла.

Уважаемые граждане! Напоминаем еще раз, что неподготовленность, беспечность, порой даже безответственность людей может привести к печальному исходу. Соблюдение элементарных правил безопасности спасет жизнь туристов, любителей гор. Прежде всего необходимо обратить внимание на оснащение, экипировку, одежду и обувь, связь. Совершая поход в горы необходимо обязательно зарегистрировать свой маршрут, знать точные координаты, воспользоваться услугой опытных проводников. Это залог успешного восхождения в горы. Соблюдение правил безопасности предотвращает несчастные случаи в горах. Помните – горы ошибок не прощают!