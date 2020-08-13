Жители нескольких квартир новостройки в поселке Састобе оказались заложниками дурно пахнущей истории.

В Тюлькубасском районе полны ходом идет строительство многоэтажных домов, уже сданы десятки жилых комплексов очередникам.

Но жители жалуются, что после заселения, не успев нарадоваться жилью, столкнулись с массой проблем. Канализация дает сбой, штукатурка осыпается, а на жалобы местные власти никак не реагируют. Шуддин Саидов уже который раз встретился с жителями поселка Састобе, там жители многоэтажных домов вышли высказать свое недовольство.

Сначала забился септик. Вычищать его жителям пришлось за свой счет. Ну а после, и вовсе: канализационные трубы затрещали в квартирах. Штукатурка в домах, которым всего два(!) года, стала осыпаться. Люди опасаются, что фекалии могут оказаться в их квартирах. Тем более, что такие случаи уже были!

— Не жизнь, а сплошной кошмар! Если смываем воду в унитазе, все в ванную идет! Так и живем.

— Мне соседка звонит, жалуется, что я ее фекалиями затопила, а я ей говорю, что это не от нас. Тут труба такая.

Оказалось, что в новых домах проблема не только с канализацией, но и газом. К счастью, о последней в поселковом акимате знают. А вот о том, что многоэтажка тонет в фекалиях, чиновники, якобы, никогда не слышали!

Халык Сергазы, сотрудник отдела строительства акимата Тюлькубасского района: К нам обращались жители этих домов, но только по поводу наладки печей, больше обращений не было. Но мы свяжемся с подрядной организацией и решим проблему.

Чиновники решили убедится, что люди говорят правду. Они заглянули туда, где уютными кабинетами даже не пахнет. Претензий к местному руководству у людей накопилось много. Главная, по словам састобинцев, отсутствие обратной связи.

Зловонную проблему подрядчик устранит за свой счет, пообещали в акимате. И будет это делать еще три года, пока гарантийный срок на обслуживание не закончится. Люди опасаются, если до холодов канализацией не заняться, то она перемерзнет, и тогда поселок окажется на грани коммунального коллапса.