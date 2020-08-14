Ему назначен штраф в 200 МРП (почти 556 тысяч тенге).

На заключительное заседание суда пришел только обвиняемый. Он признался, что поднял руку на правоохранителя.

Напомним, драка между пограничником и полицейским произошла во время режима ЧП, в апреле. Рано утром пограничник ехал на работу. Его остановила полиция, чтобы проверить номерной знак на наличие разрешения для передвижений по городу. Это и стало причиной конфликта, переросшего в драку.

После инцидента сотрудник полиции обратился с заявлением в суд.

Суд обязал пограничника выплатить государству более 555 тысяч 600 тенге. Кроме того, он лишен звания ефрейтора. Приговор пока не вступил в законную силу.