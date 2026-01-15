Оскорбление иностранного студента на рынке Шымкента дошло до суда

В социальных сетях в начале недели появилось видео, в котором студент из Индии сообщил, что на одном из рынков Шымкента его оскорбили и пытались вырвать из рук мобильный телефон.

Ролик быстро распространился по пабликам и привлёк внимание сотрудников полиции.

Сегодня в специализированном межрайонном суде по делам об административных правонарушениях Шымкента рассмотрели это дело, квалифицированное как мелкое хулиганство.

«Как установил суд, 11 января 2026 года на территории рынка «Қырғы базар» мужчина грубо оскорбил гражданина Республики Индия нецензурной бранью и вырвал у него из рук мобильный телефон, тем самым нарушив общественный порядок и проявив неуважение к окружающим. Правонарушитель признал вину, раскаялся и просил не назначать строгое наказание. Потерпевший сообщил, что простил обвиняемого и не имеет к нему претензий», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд признал мужчину виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 20 МРП.