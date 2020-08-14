Четверо детей с отравлением поступили в Центр гипербарической оксигенации.

«В токсикологическое отделение «Городского центра гипербарической оксигенации» 13.08. 2020 года в 01-45 из одной квартиры 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул.Рыскулбекова Аль-Фарабийского района госпитализированы 4 детей с предварительным диагнозом « отравление неизвестным веществом».

Двум детям по шесть лет, одному семь, а самому маленькому три года. В данное время их состояние среднее», сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

Со слов родителей, жильцы соседней квартиры проводили дезинфекцию (травили тараканов).

На место происшествия выезжали сотрудники Департамента по ЧС г.Шымкент. Все обстоятельства происшествия будут устанавливать сотрудники Аль-Фарабийского РУП и сотрудники Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Напомним, что 13 февраля 2020 года в больницу Шымкента доставили трех малолетних детей с признаками отравления неизвестным веществом. 8-месячный ребёнок умер. Симптомы отравления наблюдались и у взрослых. Оказалось, что соседи этажом ниже травили насекомых. Для обработки помещения от клопов и тараканов они вызвали частника, которого нашли по объявлению. После трагедии предпринимателя опросили. Оказалось, что средства для травли насекомых он приобрел на базаре, а дезинфекцию проводил по инструкции из интернета.