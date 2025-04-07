В Шымкенте проходит весенняя дезинсекция

В Шымкенте стартовала весенняя дезинсекция. Главная цель — предотвратить заболевания, передающиеся через клещей. Санитарные службы уже обработали защитные зоны и хозяйственные постройки специальным раствором.

В городе начались работы по борьбе с клещами. Санитарные специалисты обработали ряд защитных зон и хозяйственных построек.

Фермер Бауыржан Досов, на чьем участке проводилась дезинсекция, уверен: такие меры жизненно необходимы.

Бауыржан Досов, фермер: «Спасибо. Каждый год проводят обработку бесплатно. Наша дочь Айгерим всегда сообщает о дезинсекции. Когда продаем скот, идем в акимат — там его либо снимают с учета, либо ставят».

Специалисты работают поэтапно, согласно утвержденному плану. В 11 районах города отмечен высокий риск распространения клещей.

Марат Байырбеков, главный специалист управления СЭБ Шымкента: «В санитарной зоне Тассай, в районе Каратау, проведена обработка 51 квадратного километра препаратом Дельтаметрин. Ранее дезинсекция прошла в трех неблагополучных населенных пунктах Абайского района: Кайнарбулак, Алтынтоба и Игилик».

Дезинсекция охватывает не только жилые зоны, но и хозяйственные постройки. Обработке подлежат фермы и зарегистрированные животные. Эти мероприятия традиционно проводятся весной и осенью. В этом году на них выделено 71 миллион тенге.

Канат Рашид, главный специалист управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента: «Запланировано обработать 1 млн 950 тысяч квадратных метров хозяйственных построек. Будет обработано 74 850 голов крупного рогатого скота и 77 660 мелких животных. Дезинсекция также охватит парки и цветники общей площадью 4 млн 600 тыс. квадратных метров».

В этом году в Шымкенте уже зарегистрированы случаи укусов клещей — медицинскую помощь получили 12 человек. Специалисты собрали более 1700 клещей, 145 из них отправили на лабораторные исследования. У 10 образцов обнаружены вирусные агенты. Работа по дезинсекции продолжается.