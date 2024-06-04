Шымкент борется с насекомыми: новая волна дезинсекции

В Шымкенте работы по дезинсекции против клещей продолжаются в пяти районах города. Эти мероприятия проводятся четыре раза в год — в июне, июле, августе и сентябре. Однако из-за неблагоприятных погодных условий график может изменяться.

Владельцы бизнеса и частных домов обязаны проводить дезинсекцию за свой счет.

В настоящее время на территории дендропарка, общей площадью 117 га, проводится дезинсекция против комаров.

Согласно утвержденному плану, всего будет обработано 4 636 911 квадратных метров, включая дворовые территории, буферные зоны, парки и скверы.

Эти работы выполняются дважды в год — весной и осенью.

В рамках плана, меры по дезинсекции против комаров будут проведены в 45 скверах, 12 парках, 35 реках и 2 водохранилищах города.

Особое внимание уделяется жилым районам и общественным местам, где присутствие комаров и клещей наиболее вероятно.

Специалисты используют современные средства и методы дезинсекции, чтобы максимально эффективно справляться с насекомыми.

Важно отметить, что дезинсекция проводится с соблюдением всех санитарных норм и правил, чтобы не нанести вреда здоровью людей и окружающей среде.

Помимо государственных мер, жители города также могут вносить свой вклад в борьбу с насекомыми.

Рекомендуется поддерживать чистоту в домах и на приусадебных участках, регулярно удалять стоячую воду и проводить профилактические мероприятия.

Совместные усилия помогут снизить количество насекомых и создать более комфортные условия для проживания в городе.

Администрация города Шымкента обращается к жителям с просьбой проявлять понимание и содействие в проведении дезинсекционных мероприятий.

Ваше здоровье и безопасность — наш главный приоритет.

Мы надеемся, что благодаря этим мерам, Шымкент станет более безопасным и комфортным городом для всех жителей и гостей.