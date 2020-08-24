На пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что приглашенные гости устроили в его доме пьяный дебош, передает Otyrar.KZ.



По словам потерпевшего, после употребления алкоголя семейная пара начала браниться нецензурными словами. Хозяину дома пришлось в этой ситуации вызвать на помощь полицейских.

Когда прибывшие на месте происшествия участковые инспектора полиции постарались выяснить обстоятельства дела, дебоширы стали нецензурно выражаться. Несмотря на требования полицейских, нарушители не подчинились, продолжили выказать грубое неповиновение и сорвали с участкового инспектора погоны.

Семейную пару задержали и доставили в отдел полиции Сарыагашского РОП.

В настоящее время собранные материалы с обвинительным актом направили в суд для принятия процессуального решения.