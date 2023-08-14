Строгий выговор в скандальной истории получил сотрудник ДГД

Строгий выговор получил заместитель руководителя Управления госдохода по Енбекшинскому району, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в департаменте госслужбы. В официальном сообщении говорится, что действия Данияра Елконды вызвавшие резонанс и критику в обществе являются не этичными и не допустимыми.

О строгом выговоре ходатайствовали в департаменте государственной службы города Шымкента.

«В результате приказом руководителя Департамента государственных доходов по городу Шымкент от 14 августа т.г. на Д.Елқонды наложено дисциплинарное взыскание в виде «строгого выговора. Напоминаем, что согласно Этическому кодексу государственные служащие в обращении с гражданами должны проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения, своими действиями и поведением не давать повода для критики с их стороны”,-говорится в сообщении.