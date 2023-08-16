Участника «цветочного скандала» освободили от должности в ДГД

Об этом сообщили в департаменте госслужбы, передает OTYRAR.

Как выяснилось ранее, вторым участником инцидента был руководитель Управления госдоходов по Енбекшинскому району Данияр Елконды.

«Вместе с тем, руководством Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы поручено принять меры по изучению соразмерности наложенного дисциплинарного взыскания с проведением, при необходимости, служебного расследования.

Однако, в настоящее время, Д. Елқонды освобожден от занимаемой должности на основании поданного им заявления. Согласно действующему законодательству препятствий для прекращения им государственной службы по собственному желанию, не имелось»,-говорится в официальном сообщении.