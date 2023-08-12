Владелица цветочного магазина из Шымкента после скандала заявила о давлении, сообщает КазТАГ со ссылкой на портал «Чиновник».

Сейчас я нахожусь в Астане. Я покинула Шымкент, так как в Шымкенте ощущаю себя не в безопасности. Оказывается сильнейшее давление на меня и мою семью. Прежде всего я хочу выразить огромную благодарность жителям Казахстана. Ведь благодаря вам был найден на тот момент действующий участковый грабитель. Вы делаете ту работу, которую не делает полиция. Пока полиция и прокуратура Шымкента ищет как прикрыть тылы, вы, народ Казахстана, заставляете их работать», — заявила владелица цветочного магазина на видео, опубликованном в субботу.

Ранее в интернете было распространено видео, на котором трое мужчин входят в цветочный магазин, и один из них начинает размахивать ножницами, выражается матом, оскорбляет одного из работников магазина по этническому принципу. Также запечатлено то, как мужчина бьет человека – предположительно – работника магазина, после чего тот остается лежать на земле. В описании указано, что нападавший приходится сыном «прокурору области» и не заплатил в итоге за цветы.

Оказалось, что на видео запечатлено два разных инцидента. «Герой» другого инцидента ранее извинился перед казахстанцами, однако сотрудники цветочного магазина не узнали его и считают, что правоохранители выгораживают истинного виновника происшествия, который ранее в описаниях к видео был указан как «сын прокурора области». Однако извинившийся на видео мужчина, да и генеральная прокуратура отрицают причастность указанного лица к прокуратуре.

Источник фото: скриншот видео.