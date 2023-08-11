Еще один скандал с участием экс-полицейского, ограбившего цветочный магазин

Как выяснилось, скандальный экс-полицейский обвиняется в неуплате штрафа за распитие алкогольных напитков в общественном месте, передает OTYRAR.

16 мая спустя 8 дней после инцидента в цветочном магазине, мужчина отказался платить счет в одном из местных кафе в Туркестанской области и устроил дебош.

После приезда полиции мужчина все же оплатил счет, но правоохранители выписали ему штраф в размере 8625 тенге, который он не оплатил.

На сегодня сумма выросла до 17250 тенге. Видео с момента в кафе также распространилось в Казнете.

Напомним, видео с цветочного магазина, где мужчина не оплатил букет и ударил продавца вызвало бурную реакцию в соцсетях. Там же появилась информация, что мужчина является «сыном прокурора», но позже эту информацию в прокуратуре города Шымкента опровергли. Позднее стало известно, что мужчина является бывшим сотрудником полиции Каратауского района.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по факту грабежа с примирением насилия.