В Туркестанской области ликвидирована точка производства и сбыта суррогатной алкогольной продукции, передает Otyrar.KZ.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен организованный жителем Сарыагаша подпольный цех по изготовлению суррогатной алкогольной продукции, где производилась расфасовка спиртосодержащей жидкости в 5-ти и 1,3 литровые пластиковые емкости, а также в бутылки из под водочной продукции под наименованием «Пшеничная», емкостью 0,5 литра, с наклеенными марками сомнительного качества.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты: суррогатная алкогольная продукция марки «Пшеничная» в количестве 2380 бутылок, объемом 0,5 литра, 5-ти литровые пластиковые емкости в количестве — 99 шт., 1,3 литровые пластиковые емкости – 775 шт., спирт в количестве 1 200 литров и металлические крышки в количестве 5 000 шт..

Түркістан облысында суррогатты алкоголь өнімін дайындап сататын тағы бір цех жойылдыҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Сарыағаш қаласы тұрғыны ұйымдастырған 0,5 литр көлеміндегі сапасы күмәнді маркалар желімделген бөтелкедегі «Пшеничная» алкоголь өнімін, сонымен қатар құрамында спирт бар сұйықтықтарды 1,3 және 5 литрлік пластикалық ыдыстарға құйып дайындайтын астыртын суррогатты алкоголь цехын анықтады.Цехты тексеру барысында көлемі 2380 бөтелке «Пшеничная» алкоголь өнімі, 99 дана 5 литрлік пластик ыдыс, 775 дана 1,3 литрлік пластик ыдыс, 5000 дана металл қақпақ және 1200 литр спирт тәркіленіп алынды.Аталған факті бойынша тергеу амалдары жүргізілуде.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~В Туркестанской области ликвидирована ещё одна точкапроизводства и сбыта суррогатной алкогольной продукции Сотрудниками Департамента экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен организованный жителем г.Сарыагаша, подпольный цех по изготовлению суррогатной алкогольной продукции, где производилась расфасовка спиртосодержащей жидкости в 5-ти и 1,3 литровые пластиковые емкости, а также в бутылки из под водочной продукции под наименованием «Пшеничная», емкостью 0,5 литра, с наклеенными марками сомнительного качества. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты: суррогатная алкогольная продукция марки «Пшеничная» в количестве 2380 бутылок, объемом 0,5 литра, 5-ти литровые пластиковые емкости в количестве — 99 шт., 1,3 литровые пластиковые емкости – 775 шт., спирт в количестве 1 200 литров и металлические крышки в количестве 5 000 шт..По данному факту ведутся следственные мероприятия. Опубликовано Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Понедельник, 3 августа 2020 г.

По данному факту ведутся следственные мероприятия.