Организаторы заплатят миллионные штрафы за подпольное изготовление снюса

В Туркестане вынесли приговор двум организаторам подпольного цеха по производству некурительных табачных изделий — снюса.

В ходе спецоперации в областном центре был ликвидирован подпольный цех на площади 1 000 кв.м. В нем ежедневно были задействованы свыше 30 рабочих. Была установлена схема преступной деятельности – от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в Астану, Алматы и Шымкент.

Из незаконного оборота изъято 635 коробок готовой запрещённой продукции и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «С санкции суда наложен арест на оборудование для производства, а также автомашину, приобретенную на преступные доходы. Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу. Автомашина и оборудование обращены в доход государства. Приговор не вступил в законную силу».