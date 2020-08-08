Жители Шымкента обсуждают необычную активность в воздухе военных вертолетов, гадая, с какой целью они кружат вдоль границ города.

В министерстве обороны заверили, что бояться нечего, передает Sputnik

«Это плановые полеты. Они проводились минувшей ночью в темное время суток. Сейчас отрабатываются задачи в дневных условиях. Поводов для паники нет», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алматинской и Жамбылской областях была проведена внезапная проверка воинских частей.

Десантно-штурмовые бригады в Капшагае и Алматы и артиллерийская и танковые бригады в Отаре были подняты по тревоге для внезапной проверки боевой готовности в условиях, приближенных к боевым. Помимо личного состава, в ней приняли участие свыше 200 танков, БМП и БТР, около десяти самолетов, вертолетов и БПЛА, три зенитно-ракетных дивизиона, свыше десяти радиолокационных подразделений.