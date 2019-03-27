27 марта 2019 года потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На борту находились 13 человек.

Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в сложных метеорологических условиях.

Приказом министра обороны генерал-майора Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия Министерства обороны РК.

В настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в городе Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту крушения.

Министерством обороны РК совместно с Министерством внутренних дел РК начато расследование причин и обстоятельств произошедшего авиапроисшествия.