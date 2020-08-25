За телом погибшей в горах женщины спасатели отправились на вертолете.

Напомним, что трагедией обернулось восхождение в горы группы неподготовленных туристов. На территории Сайрам-Угамского национального природного парка в 30 км от села Каскасу группа из 5 человек совершила восхождение на ледник «Сайрамский», который находится на высоте 4236 м над уровнем моря. В горах лежал снег, чтобы подняться еще выше нужны были еще 1 сутки. Не оснащенная никаким снаряжением, неопытная и неподготовленная группа не имела возможности продвигаться дальше, поэтому они решили спуститься. Спуск был несложный, но неподготовленные члены группы в какой-то миг совершили ошибку.

Женщина 1981 г.р. по неосторожности подскользнулась и сорвалась. Попытки помочь ей не увенчались успехом. В результате женщина упала в одну из многочисленных трещин на вершине горы, которые появились из-за таяния снегов, и погибла.

Спасатели Департамента по ЧС в составе 5 человек под руководством Рахымжана Бекенбаева выехали вечером 23 августа 2020 года. Почти двое суток, находясь на высоте 3800 м над уровнем моря, они проводили спасательную операцию. Сначала при содействии лесников заповедника, на лошадях они отправили пострадавшего мужчину и еще одного члена группы вниз.

Далее в сопровождении 2 лесников и 2 членов группы они отправились на поиски женщины 1981 г.р., тело которой находилось на высоте 3800 м над уровнем моря. Трудности поиска были вызваны не только особенностями рельефа, с отвесными скалами, ледниковыми отложениями, но и погодными условиями. Накануне в горах шел дождь, было очень скользко.

Вечером 24 августа в 20.05 в связи с наступлением темного времени суток поиски были прекращены. Все члены поисковой группы спустились вниз в лагерь.