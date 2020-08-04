36-летняя жительница Туркестана находится на 10-й неделе беременности, передает Otyrar.KZ.

28 июля ее доставили в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу с диагнозом ишемический инсульт.

Больной с поражением сосудов головного мозга, угрожающим жизни, решением консилиума врачей проведена успешна операция.

Сейчас для жизни матери и внутриутробного малыша нет никакой опасности.

Успешную операцию, которая длилась два часа, провел врач-нейрохирург Асет Кыдыров. По его словам, инсульт в настоящее время часто встречается и среди молодых людей. Самое главное, после операции строго соблюдать и выполнять указания врача.

Сама пациентка искренне благодарит медиков.

«У меня не работали руки и ноги, поступила я сюда в очень тяжелом состоянии. Именно в этой больнице я пришла в себя, получила правильное лечение. Выражаю огромную благодарность врачам», — сказала Айжан Сулейменова.

Успешная операция была проведена в отделении рентгенохирургии, которая функционирует с 2017 года.

Здесь проводится около 30 видов операций с использованием современного медицинского рентгеновского аппарата, связанных с поражением сосудов головного мозга, сердечными, злокачественными новообразованиями, урологическими и другими заболеваниями.

С этого года успешно проводятся операции на сердечных сосудах методом коронарографии и стентирования. С начала года квалифицированный состав врачей провел более 360 успешных операций.

Региональная служба коммуникаций Туркестанской области