23-летней беременной женщине, доставленной в тяжёлом состоянии, врачи Туркестанской областной клинической больницы вынуждены были сделать сразу две операции.

Чтобы спасти жизнь матери и младенца, пациентке сначала сделали кесарево сечение, а чуть позже очистили левую часть печени от червей методом лапаротомии.

«Операция была проведена после экстренного диагностического, лабораторного и профильного обследования врачей. Из-за угрозы разрыва эхинококковой кисты, жизни матери и ребёнка угрожала опасность. В настоящее время состояние матери и ребёнка стабильное, их жизни ни чего не угрожает, они выписаны домой», – говорит заведующий хирургическим отделением Максут Аймаганбетов.

Стоит отметить, областная клиническая больница оснащена необходимым медицинским оборудованием для обеспечения потребностей населения.

Всего с начала года в больнице провели 3501 сложную операцию.

В прошлом году на базе клинической больницы успешно провели около 12 тысяч операций.