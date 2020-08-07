Жительница Туркестанской области присвоила ювелирные изделия на 90 миллионов тенге. Полицейские задержали подозреваемую, сообщает Otyrar.KZ.
В Управление полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкента обратилась жительница города с заявлением о факте хищения и растраты вверенного чужого имущества.
Ее знакомая забрала золото и бриллиантовые изделия из Золотого павильона на рынке, в результате чего причинила ей материальный ущерб в размере 90 миллионов тенге.
Часть золота 38-летняя подозреваемая оставила в залог в ломбарде, расположенном рядом с рынком.
Остальные золотые изделия изъяты у подозреваемой.
По данному факту задержана жительница Туркестанской области и доставлена в следственный отдел Управления полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкента.
В настоящее время ведется досудебное расследование.