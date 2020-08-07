Жительница Туркестанской области присвоила ювелирные изделия на 90 миллионов тенге. Полицейские задержали подозреваемую, сообщает Otyrar.KZ.

В Управление полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкента обратилась жительница города с заявлением о факте хищения и растраты вверенного чужого имущества.

Ее знакомая забрала золото и бриллиантовые изделия из Золотого павильона на рынке, в результате чего причинила ей материальный ущерб в размере 90 миллионов тенге.

Часть золота 38-летняя подозреваемая оставила в залог в ломбарде, расположенном рядом с рынком.

Остальные золотые изделия изъяты у подозреваемой.

По данному факту задержана жительница Туркестанской области и доставлена в следственный отдел Управления полиции Абайского района Департамента полиции города Шымкента.

В настоящее время ведется досудебное расследование.