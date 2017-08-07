В Шымкенте обокрали аргентинского футболиста, играющего за местный клуб

33-летний центральный нападающий шымкентского футбольного клуба «Ордабасы» аргентинец Пабло Фонтанелло оказался в роли пострадавшего, передает Timeskz.kz.

С семьей он снимает жилье в Шымкенте. Для ведения домашнего хозяйства семья Фонтанелло наняла домработницу.

Однажды, собираясь на торжество, супруга футболиста решила надеть золотые ювелирные украшения, но их не оказалось на месте. Обыскали всю квартиру, украшения как сквозь землю провалились. П. Фонтанелло подал заявление в полицию. Под подозрение попала домработница.

В ходе расследования была доказана ее вина. Уголовное дело по обвинению в краже передали в Аль-Фарабийский районный суд. Рассматривал его председатель суда Маратали Бекназаров.

К началу судебного заседания, перепугавшись не на шутку, подозреваемая вернула украденное законным хозяевам. Как выяснилось, ювелирные украшения она сдала в ломбард. И когда стало ясно, что ей никак не отвертеться, пошла на попятную.

У проворовавшейся домработницы четверо детей. В суде Пабло Фонтанелло простил ее и подписал мировое соглашение с обвиняемой.