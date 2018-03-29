Сотрудники Енбекшинского отдела полиции задержали трех подозреваемых в краже денег и золотых изделий. Ими оказались жители г. Шымкент и Толебийского района ЮКО, в возрасте 25-30 лет.

Как установили полицейские, в конце февраля молодые люди через окно проникли в дом жительницы г. Шымкента, откуда похитили деньги и золотые украшения на сумму более 1,5 миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Енбекшинского ОП УВД г. Шымкента задержали трех подозреваемых 1991, 1993 и 1994 г.р. В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование. Полицейскими проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных фактов преступлений.

Полицейские рекомендую гражданам быть внимательными к сохранности своего имущества. Чтобы избежать кражи ценных вещей, необходимо укрепить свои жилища железными дверьми с надёжными замками. Окнах жилищ по возможности стоит укрепить железными решетками, в доме установить охранную сигнализацию. Деньги и ценные вещи стоит хранить в укромных местах вдали от посторонних глаз.

Если же вы стали жертвой или очевидцем краж чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону «102».