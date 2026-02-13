В Туркестанской области модернизируют таможенные посты

В Туркестанской области продолжается модернизация таможенных постов и развитие прилегающей инфраструктуры.
В регионе действуют 8 таможенных постов и 2 контрольно-пропускных пункта, часть из них проходит реконструкцию.
На приграничных постах «Атамекен», «Капланбек», «Жибек Жолы» и «Казыгурт» увеличено количество полос движения, расширена территория и обновляется техническое оснащение.
После завершения работ пропускная способность отдельных пунктов достигнет до 1 тысячи автомобилей и до 10–12 тысяч человек в сутки.
Вопросы модернизации рассмотрены на совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.
Глава региона поручил привести объекты в соответствие с международными стандартами, упорядочить движение транспорта и устранить незаконную застройку.
Параллельно ведётся благоустройство прилегающих территорий, строительство парковок и объектов сервиса, а также внедрение цифровых решений для регулирования транспортных потоков.