В Туркестанской области модернизируют таможенные посты

В Туркестанской области продолжается модернизация таможенных постов и развитие прилегающей инфраструктуры.

В регионе действуют 8 таможенных постов и 2 контрольно-пропускных пункта, часть из них проходит реконструкцию.

На приграничных постах «Атамекен», «Капланбек», «Жибек Жолы» и «Казыгурт» увеличено количество полос движения, расширена территория и обновляется техническое оснащение.

После завершения работ пропускная способность отдельных пунктов достигнет до 1 тысячи автомобилей и до 10–12 тысяч человек в сутки.

Вопросы модернизации рассмотрены на совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

Глава региона поручил привести объекты в соответствие с международными стандартами, упорядочить движение транспорта и устранить незаконную застройку.

Параллельно ведётся благоустройство прилегающих территорий, строительство парковок и объектов сервиса, а также внедрение цифровых решений для регулирования транспортных потоков.