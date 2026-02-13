Обновление инфраструктуры таможенных постов области

Чтобы сократить время пересечения границы на пограничных пунктах пропуска: Атамекен, Казыгурт, Капланбек и Жибек жолы, расширяются дорожные полосы, обновляется и другая инфраструктура.

Внедрение современных систем контроля поможет значительно повысить пропускную способность и ускорить процесс пересечения границы. Реконструкция таможенного поста Атамекен позволила увеличить количество полос движения с двух до шести.

Благодаря этому пропускная способность поста возросла, и теперь он может пропускать до 1 000 автотранспортных средств и 12 000 человек в сутки.

Ерлан Турысов, заместитель руководителя департамента государственных доходов по Туркестанской области: «На территории региона функционируют 8 таможенных постов и 2 контрольных пункта пропуска. В настоящее время проводится реконструкция нескольких таможенных постов. С 1 декабря 2022 года таможенный пост Капланбек был закрыт для проведения работ по реконструкции. В настоящее время территория поста увеличена в два раза, что позволяет пропускать до 1000 автотранспортных средств и 10 000 человек в сутки».

Ход модернизации таможенных объектов обсудили на совещании под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

Глава региона отдельно поднял вопрос о незаконно размещенных объектах на территориях таможенных постов и поручил навести порядок.

Нуралхан Кушеров аким области: «Поручаю оперативно устранить выявленные недостатки. Необходимо принять конкретные меры в рамках закона по упорядочению незаконных объектов на территориях таможенных постов. Нужно систематизировать работу только тогда будет результат. Руководители, которые халатно исполняют поручения, будут привлечены к ответственности».

Работа по улучшению пограничной и таможенной инфраструктуры в Туркестанской области продолжается.