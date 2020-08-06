В Туркестанской области полицейские задержали молодого человека, похитившего школьные компьютеры.

В отдел полиции Мактаральского района с заявлением обратился директор одной из сельских школ о том, что неизвестные лица дважды проникли в помещение учебного заведения и похитили два компьютера. В случае первой кражи они решили самостоятельно найти воришек, не обращаясь в полицию, а спустя три дня после очередной кражи сообщили о произошедшем в дежурную часть. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Мактаральского РОП по статье 188 УК РК “кража”. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около четверти миллиона.

Для раскрытия кражи чужого имущества в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции. Стражи порядка опросили очевидцев, провели подворный обход близлежащих территорий, а также проверили камеры видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Мактаральского РОП установили личность подозреваемого и в течение нескольких часов задержали воришку по “горячим следам”. Им оказался один из жителей поселка, который полностью признался в содеянном.

Следствием установлено, что молодой человек взломал замок на входной двери школы, разбил оконные стекла и похитил из кабинета информатики два компьютера, которые спрятал у себя дома и использовал для собственных нужд. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.