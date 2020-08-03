Полицейские Туркестанской область задержали водителя с кустами кокнара и ликвидировали очередной наркопосев.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Келесского района на одной из дорог остановили автомашину марки «Лада» под управлением жителя г. Сарыагаша. При обыске в салоне автомашины под пассажирским сидением оперативники обнаружили и изъяли 37 кустов наркосодержащего растения со специфическим запахом. Согласно проведенной экспертизе, изъятые кусты оказались кустами «высушенного кокнара» (мака), общим весом около 60 гр. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Келесского РОП по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Подозреваемый находится под подпиской. В настоящее время полицейскими выясняется, с какой целью мужчина хранил и перевозил в своей автомашине наркосодержащие кусты.

В Сарыагашском районе стражи порядка ликвидировали очередной наркопосев, обнаруженный в доме местного жителя. Как выяснилось, житель г. Сарыагаш незаконного выращивал у себя во дворе кусты наркосодержащеного растения, похожего на коноплю. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сарыагашского РОП изъяли у подозреваемого 2 куста конопли и направили на экспертизу. Согласно экспертизе, изъятые кусты являются кустами конопли, общим весом более 5 кг. Как признался ранее судимый местный житель, наркокусты он выращивал для собственных нужд.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам об уголовной и административной ответственности за незаконные хранение, сбыт и культивирование наркосодержащих растений. Стражи порядка призывают жителей области к ведению здорового образа жизни и отказаться от пагубных привычек.