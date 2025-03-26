Ранее судимого шымкентца задержали с мешком наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Туркестанской области пресекли факт незаконного хранения наркотических средств.

В Ордабасинском районе полицейские остановили автомобиль Lada Granta, за рулем которого находился ранее судимый житель Шымкента. При осмотре машины оперативники обнаружили мешок с наркотическим средством растительного происхождения. Общий вес изъятого составил более 1 кг кокнара.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства дела, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.