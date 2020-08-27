В дежурную часть Келесского РОП с заявлением о наезде на пешехода обратилась жительница села Ушкын, передает Otyrar.KZ.
Со слов женщины, на одной из улиц поселка ее сбила неизвестная автомашина, водитель которой скрылся с места ДТП. Потерпевшая, получившая телесные повреждения, обратилась в больницу за медицинской помощью.
На розыск и задержание скрывшегося водителя ориентировали весь личный состав отдела полиции. Приметы автомашины передали во все опорные пункты полиции, в том числе и в соседние районы области.
Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и дороги, куда мог бы направиться нарушитель, а также провели другие оперативно-розыскные мероприятия.
Водителем оказался житель Келесского района, которого доставили в отдел полиции.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Женщина пожелала стражам порядка успехов в работе и на службе.