В дежурную часть Келесского РОП с заявлением о наезде на пешехода обратилась жительница села Ушкын, передает Otyrar.KZ.

Со слов женщины, на одной из улиц поселка ее сбила неизвестная автомашина, водитель которой скрылся с места ДТП. Потерпевшая, получившая телесные повреждения, обратилась в больницу за медицинской помощью.

На розыск и задержание скрывшегося водителя ориентировали весь личный состав отдела полиции. Приметы автомашины передали во все опорные пункты полиции, в том числе и в соседние районы области.

Стражи порядка прочесали все близлежащие территории и дороги, куда мог бы направиться нарушитель, а также провели другие оперативно-розыскные мероприятия.

Водителем оказался житель Келесского района, которого доставили в отдел полиции.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Женщина пожелала стражам порядка успехов в работе и на службе.