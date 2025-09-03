В Келесском районе мужчина получил пожизненный срок за изнасилование школьницы

В Келесском районе Туркестанской области вынесен приговор 35-летнему гражданину Узбекистана, обвиняемому в многократном изнасиловании ученицы 8-го класса. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. Подсудимый свою вину не признал.

По информации Туркестанского областного специализированного межрайонного суда по уголовным делам, мужчина подозревался по статье «Изнасилование» Уголовного кодекса.

«Подсудимый в середине 2024 года приехал в Республику Казахстан для проведения строительных работ. Находясь в доме в Келесском районе, выполняя работы, он воспользовался беспомощным состоянием девочки 2011 года рождения из соседнего дома и несколько раз совершил с ней половой акт против её воли», сообщили в пресс-службе суда.

Прокурор требовал для него пожизненного лишения свободы, что суд полностью удовлетворил. А сам подсудимый вину не признал.

— Суд признал подсудимого виновным по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Приговор был оглашён 25 августа. На данный момент неизвестно, подаст ли подсудимый апелляцию. Отметим, что приговор ещё не вступил в законную силу.