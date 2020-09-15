В Туркестанской области полицейские задержали очередного мошенника.

В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что неизвестный мужчина, войдя к ней в доверие, пообещал помочь освободить ее осуждённого сына из мест не столь отдаленных раньше срока. После чего мошенник выманил у потерпевшей более 1,5 миллиона тенге и скрылся в неизвестном направлении. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Келесского РОП по статье 190 УК РК «мошенничество».

В ходе оперативно розыскных мероприятий полицейские Келесского РОП установили и задержали подозреваемого в г. Шымкент и доставили в отдел полиции.

Задержанный, ранее неоднократно судимый, местный житель оказался причастен к ещё 11 фактам мошенничества. Как выяснилось, подозреваемый отсидел в тюрьме вместе с сыном потерпевшей. Мужчина связался с его матерью, у которой впоследствии путем мошенничества завладел деньгами и скрылся из виду.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «мошенничество». Подозреваемый полностью признался в содеянном. Следствие продолжается.

В свою очередь, во избежание мошенничества, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым лицам. Не стоит доверять разного рода аферистам, предлагающие сомнительные услуги, в надежде получить материальную выгоду или решить возникшую ситуацию. Лучше все вопросы решать в законном порядке. Если вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону 102.