Полицейские Туркестанской области вернули матери двухлетнего ребенка, сообщает Polisia.kz.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что ее дочь поссорилась с гражданским мужем и вернулась домой. Однако муж дочери не оставил ее в покое, пришел к ним в дом, забрал их общего ребенка и ушел в неизвестном направлении.

Данный факт полицейские зарегистрировали, и сразу же приступили к оперативным мероприятиям по розыску двухлетнего мальчика. Стражи порядка в течение двух дней разыскивали ребенка по родственникам и знакомым семейной пары. В результате, оперативники нашли маленького ребенка в доме бабушки, матери супруга. Они передали найденного малыша законной матери живым и здоровыми. В свою очередь, мать мальчика выразила искреннюю благодарность полицейским Тюлькубасского РОП и пожелала им успехов на службе.

В настоящее время, женщина вернулась к своему гражданскому мужу, с которым они вновь живут вместе. Мать ребенка получила на руки защитное предписание.