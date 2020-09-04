Эти нарушители попадались полицейским по три раза.

Об этом сегодня рассказал главный полицейский города. По словам Ералы Джумаханбетова, противников установленного в Казахстане масочного режима, два раза предупреждают, а затем наказывают штрафом.

«Мы до трех раз предупреждаем, вот идет человек без маски к нему подходят, у каждого сотрудника есть копия постановления, показывают, раз не послушал, два не послушал, на третий раз придется протокол составить. Если каждого, который без маски ходит, наказывать, то это была бы намного больше цифра, но если он злостно нарушает, то нам приходится составлять протокол», — уверен Ералы Джумаханбетов, начальник департамента полиции г.Шымкента.

Штрафуют и предпринимателей, нарушают карантинный режим — кафе, игротеки, салоны красоты, рынки и магазины.Чаще всего они работают дольше разрешенного времени, но иногда и не соблюдают санитарные правила. Так, на базарах очень часто не держат дистанцию. Главный полицейский Шымкента заверил — рейды на рынках проводятся ежедневно, но к покупателям и продавцам относятся лояльно, южную бойкую торговлю никто не отменял.

«Ежедневно идут рейды, проводим разъяснительную работу. Но они тоже люди, они должны торговаться. Переговорить, руками потрогать хочется, поэтому я считаю, что это допустимо, таких резких нарушений нет, а если есть, мы составляем протоколы», — рассказал главный полицейский города.

Всего в Шымкенте нарушителей карантинного режима оштрафовали 27 миллионов тенге. В число нарушителей масочного режима попали и водители и кондукторы автобусов. Но бороться с этой проблемой в общественном транспорте сложно, — говорит Джумаханбетов.

Рассказал главный полицейский города и о работе своих подчиненных, несмотря на то, что карантин снизил показатель преступности в Шымкенте, нарушать закон продолжают. По словам Джумаханбетова, тяжкие преступления — раскрывают, а вот по мелким, особенно кражам, докопаться до истины нелегко.

«Все тяжкие преступления раскрываются, мы уделяем им особое внимание. Бывает, что иногда не хватает сотрудников, а сложнее всего раскрываются кражи — люди чаще всего обращаются к нам очень поздно. В случае любого противозаконного действия в полицию нужно обращаться сразу же», — советует Джумаханбетов.

За время карантина коронавирусной инфекцией заболели 29 шымкентских полицейских. Еще больше — 350 переболели пневмонией.

Анастасия Новикова