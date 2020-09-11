В Южно-Казахстанском университете имени Мухтара Ауезова встретили делегацию из университета штата Аризона.

Гостей познакомили с достижениями высшего учебного заведения и планами на будущее. В ходе встречи говорили о возможностях учебных заведении, об укреплении сотрудничества в сфере науки и образования, международного сотрудничества. Стороны обсудили подготовку высококвалифицированных кадров, внедрение новых методик в учебный и научный процесс.
Нью ЛИ ХОЛМАН, советник государственного университета штата Аризона (США):»Мы очень рады посетить Шымкент. К тому же мы благодарны руководству университета имени Ауезова,что имели возможность познакомится с деятельностью высшего учебного заведения. Университет Аризона является самым крупным передовым университетом в мире по подготовке кадров. Мы готовы сотрудничать, готовы поделится с опытом, а также методикой учебных процессов».

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