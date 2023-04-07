Научные проекты на 3 млрд тенге реализуются в ЮКУ

Все эти проекты направлены на облегчение жизни человека, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Сейчас в вузе проходит декада науки. В течении 10 дней талантливые школьники и студенты презентуют свои разработки. К слову, многие из идей уже привлекли внимание именитых ученых и уважаемых профессоров.

«Например, это бионическая рука поможет людям с ограниченными возможностями. Возле вены ставим специальные датчики и рука становится управляемой, как протез. Хочу проект развивать, чтобы на следующей выставке практически показать», — говорит Нурасыл Есбол, ученик школы-лицея №80.

Среди ноу-хау летательные аппараты и даже коляска для кошки-инвалида. К слову, свои разработки презентовали не только учащиеся, но и учёные со стажем. К примеру, разработки в сфере металлургии, сельского хозяйства, экологии и представили новые «зеленые» технологии. Также показали, как с помощью определенных растений и фотосинтеза можно получать электричество.

«Здесь изумительные проекты. Учащиеся, школьники, начиная с 7 до 9-10 классов, уже хорошо разбираются. Они готовые специалисты, можно сказать. Здесь идут консультации со стороны наших учёных по направлениям физики, аэрокосмического устройства, экологии. Разные направления», — говорит Дария Кожамжарова, ректор ЮКУ им. Ауэзова.

Студенты и школьники смогут послушать лекции лауреата Нобелевской премии Рае Квон Чунга. Он читает лекции в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова.