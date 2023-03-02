Копии картин великих художников выставили в Шымкенте

В Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова прошла выставка картин шымкентских художников.

В экспозиции были представлены работы как известных мастеров кисти Шымкента, так и молодых художников — студентов-выпускников факультета культуры и искусства. На выставку были приглашены гости — именитые деятели искусства и студенты университета.

«С одной стороны мы хотели показать работы наших выпускников, продемонстрировать уровень которого они добились к окончанию ВУЗа. С другой стороны здесь на выставке представили копии пООлотен некоторых великих художников, например, картины «ДанААя» кисти Рембрандта. Оригинал произведения находится в Эрмитаже, но не все могут туда попасть чтобы увидеть великую картину. Поэтому мы решили показать её копию здесь», — рассказал профессор кафедры факультета культуры и искусства ЮКУ им. Ауэзова Ануарбек Айдосов.

Художественная выставка была приурочена к юбилейной дате — 80-летию образования Южно-Казахстанского университета, которая будет отмечаться летом этого года. А наступление весны — ещё один веский повод провести яркий вернисаж, говорят организаторы выставки.