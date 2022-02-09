Фонд «Халык» подвел итоги конкурса социальных идей «HALYQ YMITI». Общий призовой фонд конкурса составил 50 млн тенге.

С начала сентября на конкурс поступило 405 заявок со всего Казахстана. Конкурсанты предложили социальные инициативы по поддержке, обучению и трудоустройству многодетных матерей, людей с ограниченными возможностями; по оказанию помощи одиноким пожилым людям и образовательным проектам для школьников и студентов.

Рассматривая конкурсные заявки, попечительский совет Фонда оценивал актуальность и значимость социальной проблемы, реализуемость и возможность масштабирования проекта, ожидаемый социальный эффект и инновационность методов решения.

Попечительский совет БФ «Халык» принял во внимание итоги публичного голосования, прошедшего на сайте Конкурса, и открытым голосованием выбрал 50 идей со всех регионов нашей страны.

Каждый победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге. В своем обращении Фонд отметил: «Победители конкурса предложили действительно актуальные идеи, которые, безусловно, заслуживают реализации. Неравнодушие и интерес участников – вот ключ к решению социальных проблем нашего общества. Желаем им не останавливаться на достигнутом, продолжать двигаться вперед и покорять новые вершины! Пусть все идеи обязательно воплотятся в жизнь – уверены, от этого наш мир станет лучше!»

Победители Конкурса поделились своими эмоциями и планами:

Асемгуль Абылкасенова, г. Нур-Султан: «Очень рады победе в конкурсе! Наш проект – «Содействие в повышении финансовой грамотности молодежи страны». Онлайн обучение по дополнительному профессиональному образованию сочетает в себе практики развития системных знаний и управленческих компетенций для молодежи. Мы планируем запустить пилотный режим 2 месяца в 2 регионах страны с последующим масштабированием. От всего сердца выражаем искреннюю благодарность БФ «Халык», а также всем неравнодушным, кто голосовал за нашу идею!

Виктория Роденкова, г. Алматы: «Я очень счастлива! Хочу сказать большое спасибо организаторам конкурса за выбор социального проекта – «Онлайн платформа реальных дел». Моя цель создать и развивать движение взаимовыручки в Казахстане! Основой проекта станет сайт-акселератор, где люди смогут писать о том, какая им нужна помощь, а волонтёры смогут выбрать какую поддержку способны оказать».

Список победителей опубликован на www.halyqumiti.kz.

Лицензия № 1.2.47/230/38/1 от 3 февраля 2020 года выдана АPРФР