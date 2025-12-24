Таланты из сёл получили признание: в Алматы прошла премия #АуылФутболAwards

В Алматы наградили лауреатов премии #АуылФутболAwards. Лучших выбрали в 15 номинациях.

Премия #АуылФутболAwards — выбор лучших сразу в 15 номинациях: лучший футбольный тренер, вратарь, защитник, команда, футболист года и множество других. Победителям вручили памятные статуэтки и денежные призы, как признание их труда и вклад в развитие сельского футбола.

Генеральным спонсором проекта #АуылФутбол с 2023 года является фонд «Halyk». За время его реализации, через повышение квалификации прошли 100 тренеров, 100 команд получили спортивную форму и необходимый инвентарь. Одним из лауреатов премии стал Нурлан Аягапов, тренер команды «Намыс» из Актюбинской области. Он удостоен награды в номинации «Прорыв года».

«Для нас это большое достижение. Проект АуылФутбол очень важен, поддержка детей необходима, потому что в сёлах много талантливых ребят, которых нужно тренировать. Интерес к футболу заметно вырос: раньше команд было мало, сейчас их сотни. Соперники сильные, игры стали интереснее. Будем стремиться к первым местам», — Нурлан Аягапов, тренер команды «Намыс» Актюбинской области.

Командой года стала – команда села Майтобе Тюлькубаского района Туркестанской области. Ребята завоевали золото на отборочном этапе и получили путевку на республиканский турнир в городе Алматы, и стали Чемпионами Казахстана. Команда под руководством тренера Андоса Пирназар была признана «Лучшей командой года» по итогам 2025. Сегодня #АуылФутбол один из самых узнаваемых социальных и спортивных проектов страны. При поддержке фонда «Halyk» количество участников проекта увеличилось более чем в пять раз.

«Изменилось в первую очередь отношение тренеров к роду своих занятий. Каждый год они учатся, повышают свои компетенции и по узкой специальности спортивной части и по психологии, педагогике. И за 6 лет из 5 команд нас стало почти 150 команд», — Серик Мамбетов, руководитель проекта «Ауыл Футбол».

Регулярно проходят региональные и республиканские турниры Halyk Open Cup, где сельские команды всё чаще становятся победителями и призёрами. Проект #АуылФутбол даёт детям из сёл шанс проявить себя, а тренерам — расти профессионально, формируя сильное и мотивированное поколение юных спортсменов по всей стране.