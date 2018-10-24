Казахстанец обнаружил мышат в лапше быстрого приготовления

В Сети появилось видео, на кадрах которого молодой человек распаковывает пакетик со специями для лапши быстрого приготовления, а обнаруживает мышат, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано Instagram-сообществе kivvi_kz.

https://www.instagram.com/p/BpTT_2GB2hJ/?taken-by=kivvi_kz

Пользователи соцсети разделились в комментариях на два лагеря: одни зареклись употреблять данный продукт, другие не поверили в подлинность ролика.

О том, где так не повезло рабочему с обедом, не известно. По его словам, он купил лапшу в ближайшем магазине.

Где именно в Казахстане произошел этот случай, не уточняется.