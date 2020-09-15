Шейминг, буллинг или просто — травля, когда психологическое давление на жертву, зачастую, намного опаснее физического.

Эту проблему активно стали поднимать в Казахстане, ведь все больше от буллинга страдают дети.

Их психика наиболее неустойчива перед психологическим насилием. Специалисты озвучили неутешительную статистику: каждый пятый подросток в стране становится жертвой или участником буллинга ежемесячно. Причем чаще всего, в 7 из 10 случаев, объектами издевательств и насмешек становятся девочки. Проблема, говорит Ляззат Аскарова председатель правления международной организации «Expo&Women», зачастую кроется в семье.

«Буллинг начинается в семье. Если ребенок дома видит, что есть насилие, есть агрессия. Если он сам является жертвой этого буллинга в семье, то он потом несет это в другую среду, в школу, ищет, на кого вылить свою агрессию», — рассказала Ляззат Аскарова председатель председатель правления международной организации «Expo&Women».

Но вот что еще страшнее: в 99% случаев родители категорически не хотят обращаться в правоохранительные органы, зачастую на этот фактор влияет пресловутый «уят». Из-за него, родители стараются не углубляться в проблемы детей, а если вдруг и узнают о буллинге, предпочитают не придавать факт огласке.

«Когда девочку обманным путем сняли на видео и вымогают деньги, когда непристойные, порнохарактера изображения выкладываются на сайт «Проститутки.сom». У нас может быть миллион статей уголовного кодекса, но пока у населения не будет доверия к правоохранительным органам, проблему не решить. У нас восточные традиции. Представьте в ауле Туркестанской области семью, которая подверглась насилию или фотошантажу интимного характера. Это же все — нет жизни ни в Туркестане, ни в ауле, только переезжать. Поэтому нас просят не обращаться в правоохранительные органы, конфиденциальность выходит на первый план», — рассказал Шавкат Сабиров президент ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана

В последние годы буллинг вышел на новый уровень. Кибербуллинг — когда жертву травят в интернете, в Казахстане стал угрожающе опасен в период карантина — буллеры из за невозможности выйти в общество, перешли на интернет-платформу.

«В период пандемии мы получили и продолжаем получать сообщения от родителей, которые жалуются на травлю», — говорит Сабиров.

Специалисты бьют тревогу — с травлей необходимо бороться. Ведь она оставляет неизгладимый след на психике ребенка а может и вовсе привести к плачевным последствиям, таким как доведение до самоубийства. Необходимо менять нормы и общепринятые порядки поведения на интернет-ресурсах, воспитывать особую виртуальную культуру поведения. Активист, Ляззат Аскарова, особенно против «смешных» и «глупых» фото и видео.

«ы детьми умиляетесь, а кто-то этим может воспользоваться. Сохранить в свой архив и через много лет эту фотографию или ситуацию превратить в орудие травли. Еще нужно разработать опросник для родителей. Ведь многие даже не знают, как с ребенком разговаривать, какие вопросы задавать, боимся, что ребенок ответит «не ваше дело». Важно нам самим разобраться в этой ситуации. Нужна психологическая помощь и поддержка друг друга», — говорит Аскарова.

Поделился своим мнением по поводу травли в интернете и управляющий директор Kaspersky Lab в Центральной Азии, странах СНГ и Балтии. Евгений Питолин поддерживает — начинать борьбу против кибербуллинга нужно в семье. Специалист говорит — детей нужно приучать не принимать обидные слова близко к сердцу, учить критическому мышлению, а еще … самоиронии, чтобы тролли просто напросто не смогли пробиться через броню искусства смеяться над собой.

«Если говорить о профилактике — воспитывать критическое мышление, учиться не принимать высказывания в Сети близко к сердцу, познать искусство смеяться над собой. Но есть и более важная часть борьбы — не давать повода для него. Не заниматься овершерингом, думать о том, какие фото вы выкладываете в Сети, что пишете, как и кого комментируете. И, разумеется, не кормить троллей, не ввязываться в дискуссии о самих себе, игнорировать злые и обидные высказывания, добавлять обидчиков в черные списки. Также необходимо сообщить о серьезном случае травли администраторам социальной сети», — уверен Евгений Питолин.

Специалисты советуют родителям обращать больше внимания на своих чад. Больше разговаривать друг с другом, а в случае буллинга или кибербуллинга обратиться в правоохранительные органы. А еще, не винить ребенка в том, что он стал жертвой буллеров. Наоборот, поддержать, защитить и возможно, обратиться к психологу.

Анастасия Новикова