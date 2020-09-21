Казахстанцы предпочитают крупные надёжные банки: за год вклады БВУ РК выросли на 18%, почти до 20 триллионов тенге, а доля рынка крупнейшей десятки держателей депозитов — до 87%, сообщает ranking.kz.

Рэнкинг по годовому росту вкладов. ТОП-10 БВУ РК.

Вклады в казахстанских банках выросли на 3,1% (или 596,8 млрд тг) за месяц и сразу на 18,2% (или 3,1 трлн тг) — за год, достигнув к августу 2020-го уже 19,9 трлн тг.

Заметим, роль вкладов в качестве источника фондирования для БВУ РК заметно увеличилась: доля депозитов в банковских обязательствах составила уже 78,3%, против 76,3% годом ранее. Таким образом, на недепозитные источники ресурсов казахстанских банков пришлось лишь 21,7% обязательств, против 23,7% годом ранее.

В целом по банковскому сектору годовой рост вкладов отмечен у 20 из 27 БВУ РК. В топовой банковской десятке в плюсе все фининституты. В результате концентрация банковского сектора ожидаемо усилилась: доля ТОП-10 БВУ РК в совокупном объёме банковских депозитов составила уже 86,8%, против 86,4% годом ранее. Динамика отчётливо демонстрирует, что вкладчики предпочитают хранить средства в крупных и более надёжных фининститутах, и эта тенденция, с учётом кризиса, всё более актуальна.

Абсолютный лидер по годовому росту депозитов — Jýsan Bank: сразу плюс 60,8% (или 284,4 млрд тг), до 752,4 млрд тг. Непосредственно за июль банк прибавил ещё 2,8% (или 20,4 млрд тг).

На втором месте в тройке лидеров по годовому росту депозитной базы среди крупнейших БВУ РК — Kaspi Bank: плюс 34,1%, до 1,9 трлн тг. Замыкает ТОП-3 Сбербанк: плюс 33,7% за год, до 1,9 трлн тг. Оба банка в плюсе и в месячной динамике.

В целом ТОП-10 БВУ по объёму вкладов прибавили за год 18,8% (или 2,7 трлн тг), до 17,3 трлн тг. Прочие банки увеличили депозитную корзину на 14,6% (или 333,5 млрд тг), до 2,6 трлн тг — это лишь 13,2% от рынка банковских вкладов страны, против 13,6% год назад.